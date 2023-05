See sümptom näitab, et menopaus algas liiga vara

Menopausiga seotud sümptom võib olla isegi enneaegse menopausi hoiatusmärk, kui see tekib enne 45. eluaastat. See sümptom ilmneb keskmiselt 52-aastaselt, kuid ei tohiks ilmneda enne 45. eluaastat.

Kõnealuseks sümptomiks on menstruatsiooni puudumine vähemalt kolm kuud. Siis tuleks minna arsti juurde, et kontrollida, kas kõik on korras. Kui põhjus ei ole rasedus ega tsüklihäire ja sa pole veel menopausiealine, võib ohus olla luustiku, aju või südame tervis.