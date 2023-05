CHA CHA CHA ⟩ Andunud austajanna lasi oma pepule Käärijä tätoveerida

Eurovisiooni lauluvõistlusel teise koha saanud Käärijä , õige nimega Jere Pöyhönen , jõudis oma «Cha Cha Cha'ga» eurooplaste südametesse. Muusik on lühikese ajaga suutnud koguda juba päris palju fänne ja kasvatanud näiteks oma Instagrami jälgijate arvu mõnelt tuhandelt enam kui poole miljonini .

Mõned fännid on aga soovinud austusavalduseks rohkemat teha, kui lihtsalt rohelisesse riietuda. Näiteks 31-aastane Noora Niemi lasi äsja oma tagumikule suurelt Käärijä näo tätoveerida. Noora räägib väljaandele MTV Uutiset , et tätoveeringu idee oli täielik äkkmõte.

«Nägin sotsiaalmeedias Käärijä tätoveeringute konkurssi ja mõtlesin, et pagan, äkki peaksin ka endale ühe tegema. Samal sekundil oli kuidagi üsna selge, et kui ma juba teen, siis olgu see kõige paremas kohas ehk tagumikul,» räägib Noora.