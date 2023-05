Väidetavalt näevad surevad inimesed oma viimastel hetkedel sageli väga spetsiifilisi asju. Ameeriklanna Julie McFadden ütles, et patsiendid, kelle eest ta hoolitseb, räägivad talle surivoodil sageli, et näevad elu viimastel hetkedel oma lähedasi, kes on juba siit ilmast lahkunud.