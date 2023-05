«Menopaus on naistel loomulik protsess, mis toimub siis, kui munasarjad ei tooda enam munarakke ja menstruatsioon lõppeb,» ütles naistearst Thomas Enyart. Keskmiselt juhtub see 52-aastaselt, kuid normaalne on 45 ja edasi. Teatud juhtudel algab menopaus aga nooremalt.