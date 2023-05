SÖÖ IGA PÄEV ⟩ Need 10 puuvilja on looduse superstaarid

Kõigepealt, midagi ei saa minna valesti, kui lisad oma igapäevasele leivale rohkem puuvilju. Kuid mõned puuviljad paistavad teiste seast rohkem silma – need on supertoidud, looduse superstaarid. Siin on kümme puuvilja, mida peaksid toitumisnõustajate sõnul iga päev sööma.

1. Õunad

Väikeses 2020. aasta uuringus ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition leiti, et kaks õuna päevas kaheksa nädala jooksul vähendasid kolesterooli kõrge kolesteroolitasemega inimestel. Õunades sisalduv pektiin võib aidata isegi allergiate vastu.

2. Mangod

Mangode uhke kollane värvus on tänu karotenoididele, mis on põletikuvastane taimne ühend. Karotenoidid vähendavad vähiriski ja kaitsevad nägemist.

3. Kirsid

Kirsid kubisevad antioksüdantidest – seda nii hapud kui ka magusad.

4. Maasikad

Maasikad on suurepärane valik diabeetikutele.

5. Mustikad

Nendes sinistes kaunitarides on samuti kõvasti antioksüdante. Metsmustikad on veel eriti tervislikud – need parandavad mälu ja aeglustavad aju vananemist.

6. Ploomid

Kui värskeid puuvilju on raske hankida, võta kuivatatud ploomi. Juba viis-kuus ploomi annavad kõvasti kiudaineid, samuti hoiavad luid.

7. Banaanid

Pole midagi mugavamat kui puuviljad, mis on omas kenas väikeses pakendis. Kuigi mõned on varem süüdistanud banaane selles, et nad sisaldavad liiga palju suhkrut, on nad tegelikult ideaalsed, kui sul on vaja energiat.

8. Avokaadod

Kui enamus puuvilju sisaldab rohkesti looduslikke suhkruid, siis avokaado uhkeldab tervislike rasvadega. Seda tasub süüa soolestiku huvides. Ja nagu tervest soolestikust oleks vähe, aitab avokaado hoida ka sinu südant tervena.

9. Vaarikad

Vaarikad kubisevad kiudainetest, on kalorivaesed, võitlevad põletiku vastu ja aeglustavad vananemist.

10. Arbuus