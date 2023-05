SENSATSIOON ⟩ Eesti kaunitarist sai Itaalias teletäht. Täna astub ta Tallinnas moelavale

Maria Solange aitas IN show teostumisele kaasa lisaks modelli rollile ka mitmes muus vallas, abistas Maarja Tali korraldusküsimustes, andis nõu lavastuse osas. «Ma õppisin Kopli kunstikoolis ja ma küll polnud korraldaja, aga võtsin hästi aktiivselt osa. Ma olin tulihingeline fänn,» meenutab ta täna. Just sellelt lavalt sai tuule tiibadesse Maria modellikarjäär, ta tegi palju koostööd De Studio talentidega.

Maria Solange annab peale läbilööki ja mitmekesiseid kogemusi maailma moeringkondades hinnangu ka Eesti moeelule: «Mitte miski maailmas ei ületa seda ausat, kirglikku loomingut, mida tehakse Eestis,» teatab ta tuliselt. «Kõige südamelähedasemad mälestused on mul just Eestist, koostööst Aldo ja Taneliga, midagi nii ehedat pole ma kusagil maailmas näinud! Inimesed ei saanud toona sulle vahel isegi modellitöö eest tasuda, aga tegite koos kõike kunsti nimel. See oli midagi maagilist! Ma ei unusta sea kogemust iialgi.»

«Aldo kutsus mind. Ja mu süda hüppas rõõmust! Kuna 30 aastat tagasi olin just koos nende talentidega esmakordselt laval, siis tundsin – see on mulle suureks auks! Ja midagi hingele. Ma olen üdini kunstiinimene, näitlemine, televisioonitöö, modellindus – need kõik on emotsioonide loomise kunst, kõik on seotud.»