Naine soovis oma lõualotist tätoveeringu abil vabaneda, aga kas tulemus oli seda väärt?

Seega on arusaadav, et lotist vabanemiseks mõeldakse välja igasuguseid meiginippe, mis loovad illusiooni sihvakast ja graatsilisest kaelajoonest.

Suunamudija Brooklyn Elizabeth, TokTokis hüüdnimega @yourfriendthewitch, võttis aga ette päris ekstreemse otsuse ning lasi oma kaela tätoveeringuga katta, et lotti optiliselt peita.

Otseselt mitte. Blogija postitas video, milles näitas kõigepealt oma kena abstraktse mustriga tätoveeringut. Siis esitas ta oma vaatajatele küsimuse ja lasi neil arvata, kas lott on kadunud. «Ei, see on alles, ma lasin selle lihtsalt kaunistada,» naeris naine mõrult, näidates oma rinnale surutud lõua ja endiselt nähtavat lõuavolti.