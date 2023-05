ETTEVAATUST ⟩ See õhtune tegevuste kombinatsioon mõjub ajule kui mürk

Üks näpunäide:

Pange oma nutitelefonid käest, kui veedate aega oma lähedastega. Need sotsiaalsed hetked taastavad aju kõige paremini, kuid mitte siis, kui telefon korduvalt segab. Tehke nalja, mängide mänge, ajage niisama juttu – need on parim ravim väsinud ajule!

Päikese valgus

Valgus mõjutab nii erksust kui ka meeleolu. Hea oleks iga päev õues valguse käes viibida. Naudi hommikul võimalikult palju valgust, eelistatavalt ilma päikeseprillideta. Nii ärkab sinu aju kiiremini ja jääd õhtul varem magama.

Stressi reguleerimine ja emotsionaalsed oskused

Liigne stress on ajule mürk. Uuringute kohaselt võib stress mõjutada ka mälu.

Lühiajaline stress on hea, sest see aitab toime tulla hetkelise, reaalse või kujutletava ähvardava olukorraga. Kuid pikaajalise stressi korral jääb inimesel «võitle või põgene» režiim sisse, mis on kahjustav. Seeläbi muutub kogu organismi hormonaalne tasakaal: nõrgeneb immuunsüsteem, süvenevad põletikulised seisundid, mureneb isegi aju otsmikusagara ehitus ja talitlus. See mõjutab otseselt õppimis- ja mälufunktsioone.

Väldi katastroofilist kombinatsiooni

Aju tervist tuleb hoida ja seda saab edendada kogu elu. Keskea lähenedes muutub see üha selgemaks.

Näiteks kui oled ristsõnade lahendamises hea, pole see enam parim võimalik viis aju tervise seisukohast. Hea on alustada uute hobidega, nagu tantsimine või golf. Uus liikumist eeldav tegevus on parim, mida saad oma aju heaks teha keskea künnisel.

Igas vanuses inimesed peaksid vältima ühte kombinatsiooni, mis on aju tervisele üsna hävitav: püüdes õhtul paari klaasi veiniga lõõgastuda ja samal ajal sotsiaalmeediat sirvida.

Teatavasti mõjutab und juba üks doos alkoholi ning sellel on otsene mõju une ajal toimuvale õppimisele ja mälujälgede kinnistamisele. Paljud sirvivad puhkehetkel sotsiaalmeediat, kuid see hoiab aju kogu aeg tegevuses ja see ei saa tegelikult puhata, isegi vaatad lihtsalt kassivideoid. Nutiseadmete sinine valgus ajab melatoniini tootmise ja unerütmi sassi.