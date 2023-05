KAS TEADSID? ⟩ Põhjus, miks vananedes kaob uni juba aovalges

Vananedes keha muutub nii seest kui ka väljast, mis on üks peamisi tegureid hilisemate unemuutuste taga. Eksperdid selgitavad, miks see juhtub.

Aju muutub vananedes vähem reageerivaks. Päikesevalgus ja -loojang, söök, sotsiaalsed vihjed ja füüsiline aktiivsus – need kõik aitavad ajul tajuda, kus me oleme 24-tunnises tsüklis. Nii et noorema inimese puhul võib õhtusöögiaeg aidata ajul mõista, et mõne tunni pärast on magamaminekuaeg, vanema inimese puhul ei pruugi seda seost tekkida.