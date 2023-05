VAATA PILTE ⟩ Mamma mia! Külmad eestlased seisid kümme minutit püsti ja plaksutasid

Tõesõna, mul on raske seda uskuda! Rahvas seisab püsti ja plaksutab ning nad teevad seda kasvava kirega juba rohkem kui kümme minutit jutti. Siis tuleb Donna osatäitja ja hüüab ulja aktsendiga eesti keeles: «Tere, Tallinn! Veel üks laul?» Huilgamine. Muusikal «Mamma Mia!» on publiku täiega ellu äratanud. Kuidas see juhtus?

ABBA lugudega on sageli samamoodi nagu sillerdava diskoglämmiga laiemalt ja üldse säravate, edevate ja magusate asjadega elus – poos on öelda: «Äh, mina ei tarbi!» Salaja sööb enamik. Muusikal «Mamma Mia!» taasavas kunagise Rootsi popi kullaaugu ja ujutas rahva sädeleva vitaalse vaatemänguga üle. Vaielda pole siin midagi: originaalselt kurvilised meloodiakäigud, äärmiselt nutikad sõnad, hoogsad arranžeeringud. See on tase! Ja olgugi et bändi kõrgeima lennu aeg jääb umbes 40 aasta taha – inimesed teavad neid lugusid ka praegu. Kiire pilk saali: pead hakkasid nõksuma ja jalad kaasa tantsima juba hiljemalt hiti «Money, Money, Money» lavale jõudes.

«Mamma Mia!» muusikal Tallinnas – etendus on nii hoogne, et niisama istudes on seda päris keeruline vaadata. Foto: Live Nation/ Erlend Štaub

ABBA kõlab selles muusikalis erakordselt hästi. Loomulikult lisavad osatäitjad lugudesse ka karakteri tundeid ja koomilisi knihve, mida muusikud ei tee, aga kohati kõlavad naishääled lausa häirivalt sarnaselt Agnetha ja Anni-Fridiga. Kuid omamoodi on see just plussiks, kõlaliselt see paitab kõrva.

Füüsiline huumor