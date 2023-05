16 AASTAT KADUMISEST ⟩ Madeleine McCanni ema paljastas saatusliku õhtu kohta uue info

«Iga maikuu on eriti karm – valus meeldetuletus meie kaotatud ja varastatud ühistest aastatest,» kirjutasid nad. «Meie lootus, et näeme Madeleine'i jälle, ei sure kunagi.» Nad on korduvalt öelnud, et on politseile pingutuste eest väga tänulikud ning peavad teada saama, mis nende tütrekesega sel traagilisel ööl juhtus.

Madeleine’i ema Kate usub, et tütre kadumine on seotud «Ocean Club» restorani broneeringuraamatuga. Oma raamatus «Madeleine: Our Daughter's Disappearance» kirjutas ta: «Broneeringuraamatus oli kirjas meie soov saada laud, kust näeme oma hotellituba. Administraator oli meie soovi üksikasjalikult kirja pannud, ka selle, et soovime õhtusöögi ajal tuppa jäetud lapsi kontrollimas käia. Seega oli ka kurjategijal võimalus avatud raamatust lugeda, kus toas on lapsed üksinda ning millises lauas istuvad nende vanemad.» Ka on Kate New York Postile öelnud, et kõik restorani töötajad teadsid, et nende lapsed on ilma pideva järelvalveta hotellitoas.