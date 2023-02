Noor naine väidab, et võib olla Madeleine McCann ning jagab oma tõendeid

4-aastane Madeleine McCann kadus oma puhkekorterist Praia da Luzis Portugalis Algarves 2007. aastal. Sellest alates pole temast midagi teada.

Nüüd on välja ilmunud naine, kes väidab, et just tema võib olla kadunud Maddie. Sakslanna, kelle Instagrami kondo on @iammadeleinemcann, selgitas, et hakkas paar kuud tagasi mõtlema, et tema võiks olla kadunud tüdruk.

Oma Instagrami postitab naine oma «tõendeid», miks ta võiks olla Madeleine. Välja on toodud nii pigmendilaik silmaiirisel, hambad, kui sünnimärgid jalal. Politseiuurijad on kinnitanud, et tegemist ei ole kadunud tüdrukuga, kuid noor naine soovib kohtuda Madeleine'i ema Kate'iga, et teha DNA test.

Simone Maliki joonistus kadunud Maddiest. Simone väidab, et tal on annet inimnägude äratundmiseks ning see on kõige täpsem visand Maddiest sellisena, nagu ta praegu võiks välja näha. Foto: Simone Malik / SWNS/Scanpix