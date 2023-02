Madeleine McCanni vanemad soovivad end Maddieks arvava tüdrukuga DNA-testi teha

Noor naine avaldas ka tõendid, miks ta ennast Madeleineks peab: tema silmaiirisel on sarnane tume laik, jalal klapivad sünnimärgid ning ka näojoontelt peab ta ennast sarnaseks. Naise sõnul on tema lapsepõlv talle täpselt teadmata - Poolast pärit naine väidab, et ta pole oma tegelikus isikus ega vanuses kindel. Tema ema põikleb küsimustest eemale, küsides retooriliselt, mis vahet seal enam on, mis minevikus toimus.