TALITA TARGALT ⟩ Sel kellaajal söömine teeb ruttu vanaks

Valgurikkad toidud, nagu munad, hoiavad kõhu kauem täis ja seega vähendavad tarbitud kalorite hulka kogu päeva jooksul. Ühes Ameerika uuringus avastati, et inimesed, kes sõid hommikusöögiks mune, sõid lõunasöögi ajal vähem kaloreid kui need, kes sõid hommikuks süsivesikuid.

Ideaalne aeg kofeiini ja mõnusa suupiste nautimiseks on hommikupoolik. Kohe pärast ärkamist kohvi joomine võib tekitada ärevustunnet, sest stressihormooni tase on hommikuti kõige kõrgem. Ennelõunal aga stressitase kehas langeb, mistõttu on see täiuslik aeg enda turgutamiseks. Naudi kohvi koos koogitüki või saiakesega. Iisraeli teadlased on leidnud, et inimesed, kes söövad hommikuti suupisteid, võtavad harvem kaalus juurde.