MUNATEST ⟩ Lihtne nipp, kuidas hetkega eristada tõelist nälga tühipaljast näksimisesoovist

Seega: kui tunned vajadust midagi põske pista, mõtle, kas sa sooviksid muna süüa. Ükskõik, mis kujul: praetult, keedetuna, omletina. Kui ei, siis on tegemist näksimissooviga ja ära anna ahvatlustele järele. Kui aga munale mõtlemine paneb neelud käima, on aeg süüa. Ja sööma ei pea loomulikult mune.

Pole vahet, kas viimasest toidukorrast on möödas 4 või 40 tundi, kui isu on süüa, aga mõte munast ei ahvatle, pole tegu tühja kõhuga.

Teaduslikku sisu sellele pole teada, aga arvatakse, et kuna näljane keha soovib ennast enim just valguga laadida, siis ongi lihtne seos. Kui keha oleks sel hetkel tõesti vaid munadega rahul, näitab see vajadust päriselt süüa.

Kuid kui nälg pole ka tõeline, ei tähenda, et elunautimine tuleks kõrvale jätta ja endale ei tohiks iial tükikest kooki lubada. Elu on elamiseks ja nautimiseks.

Munatesti kasutamine võimaldab paremini ära tunda, millal nälg ei ole tõeline nälg, ja see annab võimaluse hinnata, kas oma isudele järeleandmine on hetkel parim idee. Mõnikord on see vastus jah, mõnikord ei.