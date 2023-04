EHMATAVAD FOTOD ⟩ Ekspert vastab, mida veipimine sinu nahaga teeb

Paljud arvavad, et veipimine on suitsetamisest ohutum, kuid aina enam uuringuid tõestavad, et see pole nii.

Arutelu selle üle, kumb on hullem – suitsetamine või veipimine –, on endiselt pooleli. Mõned usuvad, et elektroonilised sigaretid aitavad lõpuks halbadest harjumustest loobuda, teised on kindlad, et seadmed põhjustavad ainult tõsisemat sõltuvust.