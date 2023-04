TÕSINE OHUMÄRK ⟩ Kuningas Charlesi jalgadel on näha murettekitavat tervisehäda

«Kuningas Charlesi sõrmed» on üks enimlevinud Google päringuid, mis kuningaga seotud on. Charles ise on oma paistes näppe vorstisõrmedeks nimetanud ning on öelnud, et tema vanemal pojal, prints Williamil, on sarnane omapära.

LOE JUURDE: Prints Charlesi tervis valmistab fännidele tõsist muret

Hiljuti on hakanud levima uued fotod ja arutelud, sest ka kuninga varbad on paistes ja tursunud. Esimest korda jäid tema sardellisarnased varbad pildile 2019. aastal New Delhi visiidil, kus templit külastades paljad varbad ülikonnapükste alt välja paistsid.

Hoolimata sellest, et Charlesi sõrmed varbad on pealtnäha sarnased, ütles Chesteri ülikooli füsioloogia vanemlektor doktor Gareth Nye, et kuninga vaevused on kogu keha tervise seisukohalt märkimisväärselt erinevad.

EXCLUSIVE: King Charles has 'sausage toes' but not for same reason he has swollen fingershttps://t.co/9K8ey5GJjP — Daily Star (@dailystar) April 26, 2023

Kuninga sõrmede paistetuse põhjuseks on arst nimetanud artriiti või kudedesse kogunenud vedelikku. Kuid varvaste turse põhjus on tema hinnangul hoopis muus: «Nii äge turse mõlemal jalal võib viidata süvaveenide tromboosile või neeruhaigusele. Kui see on krooniline, tuleb uurida südame-veresoonkonna probleemide võimalikkust nagu südamepuudulikkus, neeruhaigus või maksahaigus.»