Prints Charlesi tervis valmistab fännidele tõsist muret

Tulevane monarh on minevikus võtnud humoorika lähenemise, olles pärast prints Williami sündi oma sõbrale saadetud kirjas naljatledes viidanud sellele, et tal on sõrmed nagu vorstid. Charles kirjutas: «See on kirjeldamatu, kui elevil ja uhke ma olen. Mu poeg näeb tõesti väga armas ja kena välja ning tal on täpselt samasugused vorstisõrmed nagu minul,» on tsiteeritud Howard Hodgsoni elulooraamatus «Charles, The Man Who Will Be King.»