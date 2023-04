Naine kogeb veidra foobia tõttu iga päev rongiga tööle sõites hirmu

Paljud inimesed ei salli luristamist ega matsutamist, kuid tema jaoks on see veelgi hullem. Krõmpsutamine, huulte matsumine, pakenditega krõbistamine ja joogi kulistamine on tema jaoks sama talumatu nagu paljudele kahvli kriipimine vastu taldrikut.

Ta on abielus ja tal on kaks last. Claire nõuab, et kõik krõpsud, mis kuidagiviisi nende koju jõuavad (sest ise ta ei osta neid eales) tuleb mürarikkast pakendist kohe kaussi valada ja süüa alles siis, kui tema on toast lahkunud.

Ta eeldas, et kõik jagavad ta tundeid ja sai alles kümme aastat tagasi teada, et ta põeb misofooniat. See tähendab, et teatud helid on inimesele täiesti talumatud. Probleeme võivad põhjustada näiteks norskamine, nuuskamine, köhimine, klaviatuuriklõbin, vali hingamine ja liigeste raksumine, kuid paljude jaoks söömishelid.

Ka Kelly Osbourne'il on sama seisund