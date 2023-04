500 päeva maa all koopas olnud naine koges midagi üllatavat

Flamini läks koopasse ajal, mil maailm ägas korooniapandeemia käes ja Venemaa polnud veel Ukrainasse tunginud. Tänavu 14. aprillil välja tulles tunnistas Flamini, et tal on tunne, justkui oleks endiselt sama päev, mil ta koopasse läks. «Ma olen ikka veel kinni 21. novembris 2021. Ma ei tea maailmast midagi.»

Millega ta siis 70 meetri sügavusel koopas aega veetis? Ta tegi trenni, luges, joonistas ja kudus villaseid mütse. Päris kena olemine. Ta luges 500 maa all veedetud päeva jooksul läbi 60 raamatut ja jõi 1000 liitrit vett. Ta salvestas maa all oma mõtteid ja andis need oma meeskonnale, kes tõi talle toitu ja vett. Samas inimkontakti ei toimunud. Teda jälgisid ka teadlased, psühholoogid ja speleoloogid (koopateadlased), kuid ükski neist ei võtnud temaga otseselt ühendust.

Pärast koopast välja tulemist kirjeldas Flamini kogu asja kui suurepärast, ületamatut kogemust. Ta kibeles siiski duši alla ja eriti midagi kosta ei osanud tol hetkel. «Ma olen poolteist aastat vaikinud, ei rääkinud kellegagi peale enda,» ütles ta kohal viibinud ajakirjanikele. «Mu tasakaal kipub kaduma, sellepärast mind toetatakse. Kui lubate mul duši all käia – ma ei ole poolteist aastat vett puudutanud, – siis näen teid varsti.»

Flamini koopas. Foto: Reuters/ Scanpix

Flamini ütles, et umbes pärast kaht kuud maa all läks tal ajataju kaotsi ning arvas, et oli maa all 160–170 päeva. Koopas kannatas ta kuulmishallutsinatsioonide käes: «Kuna sa oled vait, siis su aju mõtleb asju välja.» Ühel hetkel oli koopas ka täielik kärbeste invasioon ning ta oli üleni putukatega kaetud.