EMA-TÜTRE RAHAJUTUD ⟩ Kaks protsendipunkti tõusev käibemaks - kui palju kallimaks meie elu läheb?

Miks ma seda üldse maksma pean?

Käibemaks on universaalne tarbimismaks. Käibemaksu sisaldavad kaubad, mis on ostetud Eestis või imporditud Eestisse. Samuti teenused, mis on osutatud Eestis. Käibemaksu tasuvad inimesed kaudselt vastavalt oma tarbimisele. Kui kaupu ja teenuseid ei tarbita, siis ka käibemaksu ei maksta.

Täna on kehtivaks käibemaksumääraks 20 protsenti - see tähendab, et mis iganes kaupa või teenust me ka ei ostaks, sisaldab hind 20 protsenti käibemaksu. Näiteks 120 eurot maksva kauba hind sisaldab 20 eurot käibemaksu, mille kauba müüja on kohustatud tasuma riigi eelarvesse.