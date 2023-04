HEA TEADA ⟩ See tavaline jook teeb südamele head ja aitab kaalust alla võtta

Must kohv mõjub hästi kognitiivsetele võimetele

Teadlased on leidnud, et must kohv parandab tähelepanuvõimet ja reaktsiooniaega 30 minutit pärast selle joomist. Mustal kohvil on ka pikaajaline kasu aju võimekusele. 2021. aastal avaldatud uuringus leidsid teadlased, et kohv võib isegi vähendada Alzheimeri tõve tekkimise riski. Huvitaval kombel näib see mõju olevat tugevam meestel.

Kasulik südamele

Vastupidi levinud väärarusaamale, et kohv teeb vererõhule ja südamele halba, on täheldatud hoopis vastandlikku mõju. Lisaks ei ole ükski uuring näidanud, et kohvijoojatel oleks südamega kehvemini. Teadlased leidsid, et kui juua kolm kuni viis tassi kohvi päevas, vähendab see südamehaiguste riski koguni 15 protsenti.

Toetab seedimist

Kohv mõjub hästi neile, kes kannatavad kõhukinnisuse käes. Kuid kohvil näib olevat positiivne mõju ka soolestiku mikrobioomile ja see kaitseb seedetrakti limaskesta. Samuti stimuleerib kohv maohappe ja teiste maomahlade eritumist, mis tasakaalustab mikroobe ja vähendab sapikivide tekkimise riski.

Aitab kaalust alla võtta

On ka mõningaid uuringuid, mis näitavad, et kohv kiirendab ainevahetust ja aitab kaalu alandada. Kofeiin näib aitavat ka jõudsamalt trenni teha, kuid see vajab veel uuringuid.

Võib tuua kasu diabeetikutele