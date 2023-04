Olena Zelenska räägib, kuidas meeleheites ellu jääda: «Isegi nõudepesu aitab»

Olena Zelenska on Ukraina esileedi olnud alates 2019. aastast. Ta ei ole poliitik, aga tema isiklikud lood inimestest ja nende traagikast kõnetavad maailma väga tugevalt. Üle aasta on ta olnud sõjast räsitud riigi presidendiproua. Kuidas ta selle pingega toime tuleb ja vaimselt vastu peab?

Zelenska on veendunud, et meeleheitega toimetulemiseks on ainult üks viis: tegutsemine

«Minu meelest ei ole siin muidugi midagi väga originaalset. Sport aitab alati. Jalutuskäigud. Nõudepesu. Mul on muidugi hea meel, et ma ei pea seda kogu aeg tegema, aga see on ikkagi hea... see on minu viis lõõgastumiseks,» ütles ta. Esileedi räägib, et kuna paljudes sõjakolletes ei ole elektrit, püüavad nad elektrilisi kodumasinaid võimalikult vähe kasutada. «Ja koristamine, asjade korrastamine, aegunud tšekkide, vana kosmeetika või ravimite äraviskamine. See rahustab mind, kui midagi korda saan teha. Kõige parem oleks muidugi õue jooksma minna, aga see pole alati võimalik,» rääkis Olena Ukraina Vogue'ile.

Olena Zelenska näeb sõja ajal oma peamise eesmärgina inimkapitali eest hoolitsemist: «Ukraina on ennekõike inimesed»

Presidendiproua tunnistab, et oma riigile kasulik olemine on praegu tema peamine ambitsioon ja eesmärk. «Tahaksin väga puhkusele minna, aga ei luba endal sellesse mõttesse süvenedagi, sest need on kurvad mõtted. Ja väga tahan, et mu lapsed sõjaaja ilma oluliste vigastusteta üle elaks. Homsesse on vaja säilitada usku, sest kõik saab korda. Kordan «kõik saab korda» nagu mantrat ja usun sellesse ise sügavalt,» lisas Zelenska.