Kui sööd neid toite iga päev, siis pekk sulab nagu lumi päikse käes

Õunad

Üks õun päevas hoiab arsti eemal! Õun kiirendab ainevahetust, toetab seedimist ja tugevdab immuunsust.

Munad

Kui soovid lahjat, puhast ja energiarikast valku, siis on munad suurepärane allikas. Need puhuvad ainevahetusele elu sisse ja hoiavad kõhu pikalt täis. Seepärast on see valk tavaliselt iga kaalulangetaja ostunimekirja tipus.

Salat

Rooma salat, lehtkapsas ja muud rohelised salatilised on tervislikud ja kalorsuse pärast pole vaja muretseda. Lisaks annavad need palju energiat!

Pähklid

Mandlid ja muud pähklid on head valgurikkad vahepalad. Neid on hea lisada ka salatisse või pakkida käekotti kaasa. Lihtsalt piirdu ühe peotäiega päevas, sest neis on rohkem kaloreid.

Valgujook

See on suurepärane kütus pärast treeningut, mis aitab lihastel taastuda, kiirendab ainevahetust ja annab kiiresti kaloreid. Haara valgujook enne, kui valid ebatervisliku toidu, mille järele võib pärast intensiivset treeningut isutada.

Köögiviljad

Ahjuköögiviljad, köögiviljasupp või lihtsalt toored köögiviljad näksimiseks – midagi neist võiks leida iga päev tervise nimel tee lauale.

Liitsüsivesikud

Paljud kaalulangetajad eeldavad, et nad peavad süsivesikutest lõplikult lahti ütlema, kuid see pole nii. Liitsüsivesikud toetavad seedimist ja annavad kütust treeninguteks. Nii et naudi rahumeeli iga päev pruuni riisi, kinoad ja teisi liitsüsivesikuid!

Lõhe

Lõhe sisaldab valku, oomega-3-rasvhappeid, vähendab põletikku ning hoiab kilpnäärme ja ainevahetuse tippvormis!

Lahja veiseliha või kana

Liha saab kõvasti puid alla, kuid lahja punane liha on tegelikult kasulik! Selles on rohkesti valku, mis aitab lõpetada snäkkimise ja täidab kõhtu.

Keedetud kartulid