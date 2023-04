21-aastane Julia Wandelt on pidevalt võidelnud, et oma päritolu välja selgitada. Oma ema sõnu, et ta on nende bioloogine tütar, ta ei usu ning apelleeris sellele, et on lapsepõlves röövitud ja seetõttu ei mäleta oma minevikku. Ta rääkis intervjuudel, et mäletab Kate McCanni häält ning tema esimene mälestus on valgest liivarannast ja sinisest merest - äravahetamiseni sarnasest kohast, kust 3-aastane Maddie kadus.