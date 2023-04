40 AASTAT MEGAHITIST ⟩ Vaata, kuidas näeb täna välja 71-aastane kähehäälne superstaar Bonnie Tyler

Bonnie ütles ka kohe otsekoheselt, et tema vanust trotsiv välimus ei ole ainult kreemipotsikutest saadud. «Tänu jumalale, et Botoxi süstid on olemas,» naeris Tyler saates. Naine on ka varasemalt tunnistanud, et on ilusüstide austaja, vaid pandeemia ajal tulid tavalise kuuekuulise intervalli asemele pikemad pausid, sest sel ajal oli salongidesse pääsemisega teadaolevalt keeruline seis.