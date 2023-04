Ravimatu haigus levib enim noorte naiste seas, üks põhjus on suu tervishoid

Arvatakse, et SM tekib teatud keskkonna ja pärilike faktorite koosmõjul. Enam on ohustatud parasvöötmes elavad inimesed ning samuti valge rassi esindajad. Siiani on suures osas mõistatus, miks haigus mõjutab just noori naisi. Arvatavasti on see seotud naiste hormonaalse aktiivsusega. Sellele viitab asjaolu, et enne puberteeti on SM-ga poisse ja tüdrukuid ühepalju, kuid pärast puberteeti tõuseb tüdrukute osakaal 70 protsendini.