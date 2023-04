TÕDE VÕI VALE? ⟩ TikToki kasutajad väidavad, et see puuvili on imerohi kõhuhädade vastu

Kas tõepoolest polegi muud vaja, kui osta seda ilusat vilja ja enam kunagi pole suurema hädaga muret? Eksperdid ütlevad aga, et kollane draakonivili ei erine mistahes teisest kiudainerikkast puuviljast. Just puuviljas leiduvad kiudained on need, mis panevad inimese kempsu tõttama. Kiudained annavad väljaheitele mahtu ja pehmendavad seda, nii et sel oleks lihtsam oma teed minna. Liiga palju kiudaineid jällegi tekitab puhitust, gaase ja – no tänan väga – kõhukinnisust või -lahtisust.