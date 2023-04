Maailma kõige identsemad kaksikud käivad koos duši all ja jagavad isegi peikat

Kaksikud väidavad, et nad lähevad ärevaks, kui nad on üksteisest eemal kasvõi mõned sekundid, mistõttu nad käivad koos tualetis ja duši all. Lisaks on kulutanud nad 20 000 eurot plastilisele kirurgiale, et veelgi sarnasemad välja näha. Annal ja Lucyl on huuled suuremaks süstitud, rinnad opereeritud, näotätoveeringud ja muud protseduurid tehtud.

Selle aasta alguses suundusid nad koos hambaarsti juurde, et nende hambad oleksid täpselt ühesugused. Annal ja Lucyl eemaldati mõlemal hammas – ja fännid kahtlustavad, et võib-olla polnud neil mõlemal seda sugugi vaja.

Jagavad poiss-sõpra

Õed leidsid tõelise armastuse elektrik Ben Byrne'iga, kui nad teda samal ajal suudlesid. Nende suhtes pole kunagi olnud armukadedust, kuna neid koheldakse võrdselt, väidavad õeksed. Ben suudleb alati neid mõlemaid – see on olnud reegel juba esimesest päevast peale. Kolmik on koos olnud üle kümne aasta. Neile teeb tuska, et neil pole võimalust suhet abiellumisega ametlikuks muuta, vahendab Daily Star.

«Kui saaksime, abiellume Beniga,» on kaksikud rääkinud. «Me peaksime saama abielluda sama mehega, see ei tohiks olla keelatud.»

Plaanivad ka beebit