ETTEVAATUST ⟩ Närviarstid hoiatavad: need toidud ja joogid on ajule kõige kahjulikumad

On olemas populaarsed toidud ja joogid, mida aju tervisele spetsialiseerunud inimesed – nagu neuroloogid ja neuroteadlased – väldivad iga hinna eest. Siin on neist kuus.

Kas sul on kombeks lisada oma igapäevasele smuutile lusikatäis valgupulbrit? Sa võiksid selle lõpetada või vähemalt kontrollida koostisosi. Neuroteadlase Friederike Fabritiuse sõnul kubisevad paljud valgupulbrid kunstlikest magusainetest. Just need lisaained teevad murelikuks, sest need kahjustavad seedetrakti mikrobioomi. Terve ja tugev mikrobioom on aju tervise jaoks ülimalt oluline, sest enamik neurotransmitteritest toodetakse soolestikus.