VAATA PILTE! ⟩ Staarkokk Jamie Oliver pidas nädalavahetusel maha üllatuslikud pulmad

Jools kandis imeilusat õlgu paljastavat pulmakleiti, mida kaunistas pikk lõhik. Altari ette saatis teda paari 12-aastane poeg Buddy. Ema ja poeg kõndisid käest kinni mööda liivast vahekäiku palmiokste all Jamieni. Telestaar nägi oma helesinises ülikonnas väga nägus välja, idüllilist rannapulma meeleolu lisas pintsakureväärile kinnitatud lilleõis ja lahtise kaelusega valge särk.

Jamie on oma tähtsast päevast pilte jagades üliõnnelik ja kinnitab, et tegu oli imelise päevaga. Seitsmeliikmeline pere lausa pakatab piltidel õnnest.

Oma postituse saatetekstis kirjutas Jamie: «Hommik! Mina ja Jools abiellusime uuesti! Jah, pärast 23 aastat koos olemist arvasime, et on eriline ja sobiv hetk tähistada oma pulmavande uuendamist, enne kui lapsed pesast välja hakkavad lendama.»

Ka paari esimene pulm oli väga privaatne. Nad hoidsid paparatsod pisikesest külakirikust eemal ja hoidsid kaunid hetked vaid kõige lähedasemate jaoks. Idüllilised Maldiivid valisid nad taasabiellumise kohaks seetõttu, et on ammu sinna minekust unistanud ja see tundus abiellumiseks ideaalselt romantiline.