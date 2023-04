Christina Aguilera perevägivallast: just seetõttu olen ma täna täielik lõviema

Lauljatar Christina Aguilera tegi valusa ülestunnistuse, et nägi lapsena korduvalt pealt, kuidas isa emale peksa andis. Lauljanna sõnul on perevägivald tema psüühikasse tänaseni sügava jälje jätnud, mistõttu reageerib ta siiani kellelegi liiga tegemisele väga äkiliselt. Ja seda mitte ainult päriselus vaid õiglustunne purskab temast välja näiteks ka filmides nähtud vägivallastseenide peale.

Lauljanna lisas, et astub selle teemaga avalikkuse ette just seetõttu, et soovib psühholoogilisest traumast vabaneda ning samas teisi sama mure all kannatajaid julgustada. Naine rõhutas, et see murrab ta südame, kui ta mõistab kui paljud naised kannatavad halbades suhetes, suutmata end nendest välja võidelda. Koduse türannia käest ei olegi lihtne pääseda. Kuritegelikku käitumist soodustab vaimne terror, maatasa trambitud enesehinnang, hirm türanni või majandusliku hakkamasaamise pärast, vahendas Rolling Stones.