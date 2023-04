ETTEVAATUST ⟩ Märgid, et su keha vaevleb veepuuduses

«On mitmeid märke, et inimesel võib olla veepuudus,» ütles ta. «Peavalu või segadus, äärmuslik janu, väga tume uriin, harv urineerimine, väsimus, lihaskrambid ja peapööritus. Äärmuslikel juhtudel võib see viia kuumarabanduse või hüpertermia (ebatavaliselt kõrge kehasoojus) tekkimiseni.»

Parim viis veepuudust vältida on juua enne, kui tekib janu.

«Vesi on tavaliselt kõige parem ja sobib enamikule inimestele, kui nad ei higista liigselt. Siis hakkab tähtsamaks muutuma elektrolüütide, nagu kaalium ja naatrium, asendamine,» selgitas Weinandy. «Spordijoogid on sellises olukorras väga sobivad, kuigi pidage meeles, et enamik inimesi ei vaja neid.»