VIDEO ⟩ Vaata, kuidas mees teeb 20 000 istessetõusu poole tunniga

Kava kohaselt teeb Johnson iga päev vähemalt tund aega trenni, sealhulgas on kolm kõrge intensiivsusega treeningut nädalas. Üks osa tema treeningust on see, et ta kasutab loo juures olevas klipis näha olevat masinat, mis tema sõnul mõjub kehale nii, nagu ta oleks teinud 20 000 istessetõusu poole tunniga.

This machine is the equivalent of 20k sit-ups in 30 mins. Full protocol on my profile

«Tunne on selline, nagu see rebiks mul kõhu küljest,» kirjeldas Johnson videos, mis tunne on seda masinat kasutada. «Arvasin, et mu lihased on pärast kohutavalt valusad, aga tegelikult ei ole. See on üllatav,» lisas ta, kui masina küljest valla pääses. «Aga ma ütleksin, et mu keskosa pole kunagi varem nii tugev olnud ja see on muutnud, kuidas ma tunnen end sportlikus mõttes.»