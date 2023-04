PERSOON ⟩ Eesti muusiku aus ülestunnistus: kui tahan olla kuulus artist, siis ma pean kaalust alla võtma ja...

Tõusva artistina on mul olnud palju keerulisi hetki, just peamiselt selle poolest, et mul pole olnud palju fänne, kes tuleksid mind vaatama. Mul on siiski väga vedanud, sest mul on suhteliselt suur pere, kes mind toetab. Pärast bändist lahkumist on mul olnud kontserte, kus ongi ainult minu pere kohal. Hästi armas on see, et nad tulevad üle Eesti kohale lihtsalt selleks, et mind kuulata, teades, et võib-olla keegi teine ei tule. Nemad on ikkagi alati kohal ja on minu kõige suuremad fännid. Tihtipeale, kui nad kontserdile tulevad, toovad nad mulle lilli ja käituvad, nagu ma laulaks neile esimest korda, kuigi nad on sada korda neid laule kuulnud.