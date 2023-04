Niimoodi pühid talveräbu näost ja lähed säravate palgedega kevadesse

Koorimine eemaldab surnud naharakud ja paljastab särava ja värske naha. Garshick soovitab oma patsientidel mõõdukalt koorida, kuid sageli tehakse seda liiga vähe või liiga palju. «Mõned minu patsiendid ei koori üldse, teised koorivad liiga palju,» ütles ta. «Enne kevadet on kasulik koorida, kuid seda tuleks teha korra-kaks nädalas, et nahk ei läheks liiga kuivaks.»

Kui kipud koorima harva, siis tea, et nahk teeb ikkagi kõvasti tööd. Naha loomulik uuenemistsükkel näeb juba ette, et vanad naharakud kooruvad maha ja uued tulevad asemele. Tavaliselt liiguvad naharakud alumisest kihist ülemisse ja seejärel kooruvad ära umbes 30 päeva jooksul.

Üldiselt kehtib põhimõte, et vähem on rohkem. Näiteks soojema ilma ja suurema niiskuse tõttu võiks vahetada raskemad kreemid ja õlipuhastusvahendid õrnade, vahutavate toodete vastu. Kui sa kõrvaldad näoõli mõneks ajaks, on hea mõte kasutada C-vitamiiniga toodet, sest see aitab vältida pigmendilaike ja toota kollageeni, võideldes UV-valgusest tekkinud vabade radikaalide vastu.