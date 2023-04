SÜNGE VARJUKÜLG ⟩ Brooke Shields abielust tenniselegendiga: päev pärast pulmi mõistsin, et midagi on väga valesti

Brooke Shields rääkis ajalehele New York Post, et juba päev pärast pulmi hakkas sünge tõde pinnale ujuma. Paar oli abielus aastatel 1997–1999.

Shields on oma hiljutises dokumentaalfilmis «Pretty baby» avalikult rääkinud Agassiga koos oldud ajast. Shields meenutas, kuidas Agassi oli sageli armukade ja kui raske oli mehel leppida filmirollidega, milles Brooke üles astus. «Päev pärast pulmi teadsin, et midagi on valesti,» ütles naine.