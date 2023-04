VIDEO ⟩ «Vot see on tõeline kunst. Ja mood!» Toivo Freeman Pilt ajas Tallinn Fashion Weekil rahva pöördesse

Multikunstnikust mässaja sai tuntuks enam-vähem samal ajal, kui oma esimesed tagid rahva sekka saatis – need on liiga pöörased, et pilgurahe alt pääseda. Disainer ise on täpselt oma loomingu vapikujund, kes teostab end moes, muusikas, mixed media arts’i maaližanris ja tõenäoliselt veel miljonil muul rindel, kui see vaid pähe peaks tulema.

«Mulle on väga tähtis ka see, kes mu asju kannavad. Nõrga karakteriga see ei tööta – siis on tagi tühi. Tugev isiksus peab sees olema. Ja mulle ei meeldi, et modellid peavad olema pikad ja peenikesed, ei! Olgu inimesed nagu meie, igas mõõdus. Kuna mina ise olen üleni täis tätoveeritud, siis tätoveeritud kodanikuna ma väljendan oma austust selle kunstiliigi vastu ja panen lavale kõik tätoveeritud modellid. Naised on ülivinged karakterid, mehed elukutselised sõdurid,» avaldas ta tänavu veebruaris Postimehele.