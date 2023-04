SUUR ÜLEVAADE, VIDEO ⟩ Paljad, pöörased, kaunid ja glamuursed hetked Tallinna moenädalalt

Glamuurseid ja ülinaiselikke haldjakleite kavandav Gerli A.Chantelle on Eesti moepublikule tuntud juba kümme aasta, kuid Tallinn Fashion Weeki moepublku ette astus ta esmakordselt. «See olen mina ise,» ütleb disainer oma loomingu kohta ja leiab, et iga päeva tuleks tähistada millegi ainulaadsena. Tema leiab, et võimalusi kanda glamuurset sillerdavat kleiti on elus täpselt nii palju kui naine ise enesele loob. «Gerli on mulle meelde jäänud nagu väga tubli teisele poole kalduja,» räägib disaineri stiili austaja, ajakirja MOOD asutaja Tiiu Järviste. «Ta on hästi peen, intelligentne, imenaiselik. Lausa jumalik või ingellik - kas tõesti naine saab neid asju välja kanda? Aga tema ise ja tema kliendid kannavadki need kleidid välja.»