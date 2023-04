Naerdes oksendan kummikusse.... Mis hittloost see kaunis värsirida küll pärit on?

Küll on kena kuulata, kui keegi eesti keeles laulab. Kuid vahel kuuleb kõrv loos hoopis omamoodi laulusõnu. Hittide hulgas on näiteks lood «Keeruta, lennuta lihavat neidu» ja «Käime matustel söömas». Just naljapäeval on paslik uurida, mismoodi see kaasaja uus ja elulähedane «rahvaluule» sündis.