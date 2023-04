Miks need, kes ei naera, on nõrgad, haiged ja suure kõhuga?

Naljal ja naermisel on terve rida teaduslikult tõestatud kasulikke mõjusid, kirjutab usaldusväärne vaimse tervise veeb verywellmind.com. Naermisel, eriti regulaarsel ja südamest naermisel on ka positiivne efekt üldisele füüsilisele ja vaimsele tervisele. Naeruhimulised inimesed elavad kauem, on palju tervemad ning näevad mornidest eakaaslastest märkimisväärselt nooremad välja.