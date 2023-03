ETTEVAATUST ⟩ Proteiinipulbri tarbimine võib endaga kaasa tuua sellised tagajärjed

Proteiinipulber on sportliku eluviisiga inimeste seas üks armastatumaid toidulisandeid, kuid sellel on pisut vastuoluline maine. On palju neid, keda on proteiinipulber lihasmassi kasvatamisel aidanud, kuid samas on seatud proteiini ohutus ja pikaajaline mõju tervisele kahtluse alla.