Selline hommikusöök hoiab terve päeva magusaisu ohjes

Dopamiinirikkad toidud on sisuliselt valk – jogurt, munad, pähklid, seemned jne. Valk sisaldab aminohapet türosiini, mis muundub ajus dopamiiniks ja see on suurepärane viis, et päeva alustada. Kui anda endale suur dopamiiniplahvatus kohe päeva algul, vähendab see isusid. Pärast pikka ööd vajab inimene hoogu, energiat ning dopamiin seda ka pakub.