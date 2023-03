Jennifer Anistoni dieet aitab kaotada rohkem kui 5 kilo kuus

Tegelikult on tema toitumine väga lihtne: naine on täielikult loobunud valgetest toiduainetest, nagu kartul, suhkur, sool, riis, pasta, jahutooted, oad, juust, koor, magus jogurt, jäätis. Mõned valged toiduained on siiski lubatud, nagu näiteks lõss ja madala rasvasisaldusega piimatooted (keefir), kana- ja kalkuniliha (rinnafilee) ning munavalge. Ja veel üks saladus: valge riisi alternatiiv võib olla pruun riis.