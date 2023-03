MAGUS ETTEKÄÄNE ⟩ Selle maiuse söömine iga päev parandab mälu ja tõstab tuju

Paljud magusad maiuspalad, näiteks kohevad suhkrut täis saiakesed, kommid ja isegi hommikuhelbed, võivad kogu neis sisalduva suhkru tõttu tervisele negatiivselt mõjuda, näitavad uuringud, et tumeda šokolaadiga on mõõduka tarbimise korral hoopis teine ​​lugu. Tegelikult võib see sinu mälu ja meeleolu hoopis positiivselt mõjutada.