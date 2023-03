HEA TEADA ⟩ Just sellel kellaajal treenides põlevad pekid särinal

Tuleb välja, et õhtune higistamine ei pruugi aidata kaalulangetamise eesmärke nii kiiresti saavutada, kui sa võib-olla tahaksid. Rootsi Karolinska instituudi ja Taani Kopenhaageni ülikooli teadlased leidsid, et on võimalik suurendada rasva ainevahetust – kiirust, millega sa rasva põletad –, kui treenida varem päeval.