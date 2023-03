102-aastane naine annab vanadekodus trenne: «Lõpetan ära, kui vanaks jään.»

«Me ei saanud välja minna ja nii me lihtsalt läksime oma korrusele ja alustasime ning sellest sai harjumus,» selgitas Bailey saates «Good Morning America», lisades, et on varemgi trenne läbi viinud. Bailey trennis, mis toimub neli korda nädalas, käib regulaarselt 10–12 elanikku. «Lõpetan ära, kui vanaks jään,» ütles ta.

«Trenn ei pea käima üle jõu. Meil on ühel tüdrukul olnud insult ja teisel on artriit ning ma lihtsalt ütlen neile, et mul on ükskõik, kuidas te teete, peaasi et liigutate,» ütles Bailey. Sellest hoolimata peab ta end rangeks treeneriks. «Nad narrivad mind, et ma olen õel, aga ma tahan, et nad teeksid harjutusi õigesti ja kasutaksid oma lihaseid.» Tegelikult öeldakse seda muidugi naljaga, sest nad ei käiks trennis, kui neile seal ei meeldiks. Varem oli kambas ka üks mees, aga kuna ta suri, on alles jäänud vaid naised – tüdrukud, nagu Bailey neid kutsub.

Lisaks aktiivsena püsimisele naudib Bailey kaardimängude mängimist. Seenioride kogukonna Elk Ridge Village'i tegevdirektor Sean Tran on Bailey'd tundnud sellest ajast peale, kui ta 14 aastat tagasi sisse kolis, ja kirjeldas teda väga sõbraliku ja positiivsena. «Ta osaleb pea igas tegevuses, mis meil siin on. Nii et kõik teavad, kes ta on, ja tahavad temaga koos olla ja aega veeta. Ta on tohutult armas,» ütles Tran.

Mis on aga Bailey pikaealisuse saladus? Bailey ütles, et tema arvates ei ole mingit kindlat valemit. «Saladust pole. Arvatavasti on sellel midagi pistmist geenidega, et ma olen alati olnud hõivatud,» ütles ta. «Mul on tüdrukutele alati üks ütlus, enne kui me trenni alustame, ja täna oli selline: «Ainus viis õnne mitmekordistada on seda jagada.»»