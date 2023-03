HEA TEADA ⟩ Veidrad nipid, mis aitavad magama jääda

Toores sibul enne magamaminekut

Sibul kubiseb aminohappest L-trüptofaan, mida peetakse looduslikuks rahustajaks. On tõestatud, et L-trüptofaan suurendab unisust.

Mõned panevad sibulaviilud purki ja avavad selle enne magamaminekut, et aurusid sisse hingata. Kummaline, kuid vaieldamatult meeldivam kui toore sibula söömine. Võid keeta ka sibulateed, mis tähendab, et koorega sibulat keedetakse umbes tund aega vees. Kui see on valmis, sega maitse parandamiseks veidi mett sisse. Kui saad kergesti kõrvetised, siis parem väldi seda nippi.

Magamine pea ida suunas

India arhitektuuri- ja disainifilosoofia, mida nimetatakse vasu shastra, järgi ei tohi magada nii, et pea on suunatud põhja poole, sest arvatakse, et see tekitab pingeid.

Pea suunamine itta on eelistatud magamise suund. Vasu shastra põhimõtete järgi võimaldab see joonduda päikeseenergiaga ning on ideaalne rahumeelse une jaoks. Alternatiivina võib proovida magada, pea lõuna suunas. Arvatakse, et see soodustab harmoonilist energiavahetust, mille tulemuseks on kindel ja rahulik uni.

Anna endale 20 minutit aega, et magama jääda

See meetod toimib nii, et kui oled püüdnud 20 minutit tulutult uinuda, tuled voodist välja ja teed midagi lõõgastavat. See võib olla lugemine, podcast’i kuulamine, kudumine, ükskõik, mis su meelt vaigistab. Kui uni tuleb peale, mine tagasi voodisse ja oota taas 20 minutit, et siis välja tulla, kui sa magama ei jää.

Salati söömine