Enne massaažilauale heitmist tuleb kas täita dokument oma meditsiinilise seisundi kohta või küsitleb massöör suuliselt. See on väga oluline, sest kui inimesel on mingeid tervisehäireid või ta võtab teatud ravimeid, otsustab see, kuidas massöör teatud liigutusi teeb või kas massaaž on üldse ohutu. Paljud inimesed aga varjavad, sest arvavad, et siis nad ei saa soovitud massaaži või lihtsalt pelgavad, et massöör mõistab hukka.