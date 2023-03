Naine on 23 aastat sõltuvuses tualettpaberi söömisest: mulle meeldib, kuidas see mu keelel lahustub

Chicagost pärit Kesha esines TLC saates «Minu kummaline sõltuvus» ja paljastas, et ta sööb iga päev pool rulli tualettpaberit.

Ta ise arvab, et veider sõltuvus sai alguse kuuendas klassis, kui ta pidi oma vanemate juurest vanaema ja tädi juurde kolima. Tema ema meenutab, et iga kord, kui ta oma last nägi, oli tal leht vetsupaberit käes ja kui proovis seda ära võtta, läks tütar endast välja.